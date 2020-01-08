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Esra Erol'da büyük buluşma! İlayda Taşkın bulundu!

Giriş Tarihi: 08.01.2020, 18:03

Esra Erol'da'nın bugün canlı yayınında büyük buluşma gerçekleşti. 16 yaşındaki İlayda Taşkın’ın 10 gün önce İstanbul Çekmeköy’de kaybolduğu ve ara ara evden kaçan bir kız olduğu anlatıldı. İlayda Taşkın’ın bulundu ve Esra Erol'da'nın bugün (8 Ocak Çarşamba) ekrana gelen bölümünde ailesine kavuştu. İlayda Taşkın, Esra Erol'da 'neden kaçtın?' sorusuna "Babam benim yerime yeni eşini seçti, beni istemedi. Onunla konuşmak istemiyorum" dedi.

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