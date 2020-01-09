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Esra Erol'da canlı yayınında şok! Aylardır kayıp olan Mükerrem Demir'den büyük itiraf!

Giriş Tarihi: 09.01.2020, 18:17

Esra Erol'da canlı yayınında büyük şok! Esra Erol'da'nın bugünkü (09 Ocak Çarşamba) bölümüne Mükerrem Demir'in itirafı damga vurdu. Cennet Hanım'ın 3 aydır kayıp olan kızı Mükerrem Demir ve torunlarını Esra Erol buldu. Mükerrem Demir'in Edirne'de Talip adlı bir kişiye ortaya çıktı. Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan Mükerrem Demir'in '10 aylık bebeğimin babası sevgilim' sözleri izleyenleri hayrete düşürdü.

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