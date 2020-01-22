Esra Erol'da şok eden olay! İnternetten tanıştığı eşi...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/esra-erolda-sok-eden-olay-internetten-tanistigi-esi-1579707321" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

atv'nin sevilerek izlenen programı Esra Erol'da şaşkınlık yaratan bir olay yaşandı. 4 aydır kayıp olan eşini bulmak için Esra Erol'un programına katılan Recep Özsoy, internetten tanışarak evlendiği eşi Hülya Özsoy’un yine internet üzerinden tanıştığı A.Y.’nin yanına gittiğini öne sürdü ve isyan etti. İşte Esra Erol'da yaşanan olayın ayrıntıları...