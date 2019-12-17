atv ekranlarında izleyicisi ile buluşan Esra Erol'la programında canlı yayınında yaşananlar büyük tepki topladı. Erol, iki çocuğunu bırakarak eski sevgilisine kaçan kadına tepki gösterdi. Erol, eski sevgilisine kaçan Büşra'ya "Utanıyorum, yapmayın bunları...!" diyerek sitem etti. İşte yaşananlar...
Esra Erol'dan çocuklarını bırakıp eski sevgilisine kaçan kadına tokat gibi cevap! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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