Esra Erol'dan oğlu Ömer'in doğum gününde duygusal paylaşım

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/esra-eroldan-oglu-omerin-dogum-gununde-duygusal-paylasim" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Atv'de hafta içi her gün canlı yayınlarla ekrana gelen Esra Erol'da programının güzel sunucusu Esra Erol, sosyal medya hesabından oğlu Ömer'in doğum günü için duygusal bir paylaşımda bulundu. Oğlu'nun doğduğu anlara ait görüntülerü ilk kez paylaşan Erol, çok sayıda beğeni ve yorum aldı. İşte o anlar...

Esra Erol ilk kez paylaştığı görüntülere "Ömer'im o ilk kavuşmada seni görmek, koklamak, dokunmak ve sana dualarımda ki gibi sağ salim kavuşmak... İyi ki doğdun evimizin isyankar34'ü. Merhametli, adil, vicdanlı, özgür, mutlu, sağlıklı ol... Sana aşığım ve aşığız..." notunu düştü.