Esra Erol'da'nın canlı yayınında bir annenin feryadı! Güneş Tamay Küçükbatur'u bakıcısı mı kaçırdı?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/esra-eroldanin-canli-yayininda-bir-annenin-feryadi-gunes-tamay-kucukbaturu-bakicisi-mi-kacirdi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Esra Erol'da'nın 02 Ocak 2020 Perşembe günü ekrana gelen canlı yayınında kafaları karıştıran bir olay yaşandı. Esra Erol'da'nın bugünkü yayınında 2 yıldır 4 yaşındaki çocuğu Güneş Tamay Küçükbatur'u görmeyen annesi Buket Küçükbatur tarafından şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Buket Küçükbatur, bakıcı Türkan Yıldırım'ın 4 yaşındaki çocuğu Güneş Tamay Küçükbatur'u kaçırdığını iddia etti. Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan komşusu ise Güneş Tamay Küçükbatur'un Türkan Yıldırım'ın torunu olarak bildiğini söyledi. 4 yaşındaki Güneş Tamay Küçükbatur'u bakıcısı mı kaçırdı? Buket Küçükbatur'un Türkan Yıldırım ile ilgili söylediği iddialar doğru mu?