 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Esra Erol'da'nın canlı yayınında bir annenin feryadı! Güneş Tamay Küçükbatur'u bakıcısı mı kaçırdı?

Esra Erol'da'nın canlı yayınında bir annenin feryadı! Güneş Tamay Küçükbatur'u bakıcısı mı kaçırdı?

Giriş Tarihi: 02.01.2020, 18:16

Esra Erol'da'nın 02 Ocak 2020 Perşembe günü ekrana gelen canlı yayınında kafaları karıştıran bir olay yaşandı. Esra Erol'da'nın bugünkü yayınında 2 yıldır 4 yaşındaki çocuğu Güneş Tamay Küçükbatur'u görmeyen annesi Buket Küçükbatur tarafından şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Buket Küçükbatur, bakıcı Türkan Yıldırım'ın 4 yaşındaki çocuğu Güneş Tamay Küçükbatur'u kaçırdığını iddia etti. Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan komşusu ise Güneş Tamay Küçükbatur'un Türkan Yıldırım'ın torunu olarak bildiğini söyledi. 4 yaşındaki Güneş Tamay Küçükbatur'u bakıcısı mı kaçırdı? Buket Küçükbatur'un Türkan Yıldırım ile ilgili söylediği iddialar doğru mu?

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Esra Erol'da'nın canlı yayınında bir annenin feryadı! Güneş Tamay Küçükbatur'u bakıcısı mı kaçırdı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Libya tezkeresi TBMM’de kabul edildi
Libya tezkeresi TBMM’de kabul edildi
İstanbul'da Boğaz'da görsel şölen! Gökkuşağı hayran bıraktı! İşte o görüntüler...
İstanbul'da Boğaz'da görsel şölen! Gökkuşağı hayran bıraktı! İşte o görüntüler...
Faciadan dönüldü! Kütahya’da saniye saniye kaza anları
Faciadan dönüldü! Kütahya’da saniye saniye kaza anları
İzmir'de binlerce sığırcık kuşundan görsel şov! İşte o anlar...
İzmir'de binlerce sığırcık kuşundan görsel şov! İşte o anlar...
Buz pistine dönen yolda 20’ye yakın araç birbirine girdi
Buz pistine dönen yolda 20’ye yakın araç birbirine girdi
İzmir’deki dehşet gün aydınlanınca ortaya çıktı!
İzmir’deki dehşet gün aydınlanınca ortaya çıktı!
İstanbul'da Boğaz'da görsel şölen! Gökkuşağı hayran bıraktı! İşte o görüntüler...
İstanbul'da Boğaz'da görsel şölen! Gökkuşağı hayran bıraktı! İşte o görüntüler...
Faciadan dönüldü! Kütahya’da saniye saniye kaza anları
Faciadan dönüldü! Kütahya’da saniye saniye kaza anları
İzmir'de binlerce sığırcık kuşundan görsel şov! İşte o anlar...
İzmir'de binlerce sığırcık kuşundan görsel şov! İşte o anlar...
Buz pistine dönen yolda 20’ye yakın araç birbirine girdi
Buz pistine dönen yolda 20’ye yakın araç birbirine girdi
İzmir'de kanlı pusu! Dehşet saçtılar!
İzmir'de kanlı pusu! Dehşet saçtılar!
Balıkesir'de soba külü otomobili yaktı
Balıkesir'de soba külü otomobili yaktı