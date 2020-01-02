Esra Erol'da'nın 02 Ocak 2020 Perşembe günü ekrana gelen canlı yayınında kafaları karıştıran bir olay yaşandı. Esra Erol'da'nın bugünkü yayınında 2 yıldır 4 yaşındaki çocuğu Güneş Tamay Küçükbatur'u görmeyen annesi Buket Küçükbatur tarafından şoke eden bir iddia ortaya atıldı. Buket Küçükbatur, bakıcı Türkan Yıldırım'ın 4 yaşındaki çocuğu Güneş Tamay Küçükbatur'u kaçırdığını iddia etti. Esra Erol'da canlı yayınına bağlanan komşusu ise Güneş Tamay Küçükbatur'un Türkan Yıldırım'ın torunu olarak bildiğini söyledi. 4 yaşındaki Güneş Tamay Küçükbatur'u bakıcısı mı kaçırdı? Buket Küçükbatur'un Türkan Yıldırım ile ilgili söylediği iddialar doğru mu?
Esra Erol'da'nın canlı yayınında bir annenin feryadı! Güneş Tamay Küçükbatur'u bakıcısı mı kaçırdı? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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