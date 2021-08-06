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    Yeniasır TV Yaşam Esra Hankulu'nun ölümünde flaş gelişme! Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi

    Esra Hankulu'nun ölümünde flaş gelişme! Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi

    Giriş Tarihi: 06.08.2021, 19:08

    Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Polisin geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.

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