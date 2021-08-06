Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ümitcan Uygun, Furkan G. ve Dilan C., emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi'ne sevk edildi. Polisin geniş güvenlik önlemi altında adliyeye getirilen şüphelilerin savcılık sorgusu sürüyor.
Esra Hankulu'nun ölümünde flaş gelişme! Ümitcan Uygun adliyeye sevk edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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