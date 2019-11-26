 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Etil alkolü, çekici üstündeki kamyonette taşıdılar

Etil alkolü, çekici üstündeki kamyonette taşıdılar

Giriş Tarihi: 26.11.2019, 15:30

Muğla'nın Milas ilçesinde, arıza yaptığı için çekiciyle götürüldüğü izlenimiyle taşınan kamyonette 1020 litre etil alkol ele geçirildi. Olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir'den Bodrum'a yüklü miktarda etil alkol getirileceği bilgisine ulaştı. Dün saat 18.00 sıralarında plakası önceden belirlenen kamyonet, Milas'ın Bafa Mahallesi'nde jandarma tarafından durduruldu. Çekicinin üzerinde taşınan, 07 BDS 49 plakalı kamyonetin bagajında, 1020 litre etil alkol ele geçirildi. Araçlarının arıza yaptığı ve çekiciyle taşındığı izlenimi veren şüpheliler E.G., E.D. ve T.İ.A. gözaltına alındı.

Şüphelilerin güvenlik güçlerini atlatmak için böyle bir yönteme başvurduğu belirtildi. Sahte alkol yapımında kullanılan etil alkole ve araçlara jandarma tarafından el konuldu. Şüphelilerin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği açıklandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Etil alkolü, çekici üstündeki kamyonette taşıdılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Minik Belinay ile Başkan Erdoğan'ın gülümseten diyaloğu
Minik Belinay ile Başkan Erdoğan'ın gülümseten diyaloğu
Milli füze Bozdoğan test atışını başarıyla tamamladı
Milli füze Bozdoğan test atışını başarıyla tamamladı
İzmir'de keskin nişancılar milli silahla yarıştı
İzmir'de keskin nişancılar milli silahla yarıştı
Başkan Erdoğan'dan 'Bozdoğan füzesi' müjdesi!
Başkan Erdoğan'dan 'Bozdoğan füzesi' müjdesi!
İzmir Buca'da korkunç kadın cinayeti! Eşini baltayla öldürdü
İzmir Buca'da korkunç kadın cinayeti! Eşini baltayla öldürdü
Muğla'da şok eden olay! Komşuları şikayet edince can dostları için havuzlu villa aldı
Muğla'da şok eden olay! Komşuları şikayet edince can dostları için havuzlu villa aldı
Minik Belinay ile Başkan Erdoğan'ın gülümseten diyaloğu
Minik Belinay ile Başkan Erdoğan'ın gülümseten diyaloğu
İzmir Buca'da korkunç kadın cinayeti! Eşini baltayla öldürdü
İzmir Buca'da korkunç kadın cinayeti! Eşi Sevgi Polat'ı baltayla öldürdü
Muğla'da şok eden olay! Komşuları şikayet edince can dostları için havuzlu villa aldı
Muğla'da şok eden olay! Komşuları şikayet edince can dostları için havuzlu villa aldı
Türkiye genelinde hava durumu
Meteoroloji'den uyarı! Bugün hava nasıl olacak?
NATO'dan emekli doktor İzmir'de ölü bulundu
NATO'dan emekli doktor James Edward Steidel İzmir'de ölü bulundu
Muğla'yı sağanak vurdu
Muğla'yı sağanak vurdu