Evde karantinadayken nasıl beslenmeliyiz?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/evde-karantinadayken-nasil-beslenmeliyiz" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Evde çalışanlar nasıl beslenmeli? Bağışıklık sistemini güçlendiren gıdalar nelerdir? Evde kaldığımız süreçte kilo almamak için nasıl beslenmeliyiz? Dünyada yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tehlikesi günden güne artıyor. Bu nedenle hala kesin tedavisi ve aşısı bulunmayan hastalık için bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi gerekiyor. Peki karantina günlerinde hem kilo almamak hem de bağışıklık sistemini güçlendirmek için nelere dikkat etmek gerekiyor?