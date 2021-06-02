  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Evlerine giden gençlere önce laf attılar sonra bıçakla saldırdılar

    Evlerine giden gençlere önce laf attılar sonra bıçakla saldırdılar

    Giriş Tarihi: 02.06.2021, 12:07

    Denizli’de 3 arkadaş evlerine girecekleri sırada kalabalık grup ile sözlü tartışma yaşadı. Daha sonra küfürleşen gençlerin bıçaklı kavgası 2 kişi yaralanırken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

    Korkunç olay, Merkezefendi ilçesi Selçukbey Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; evlerine girmek üzere olan 3 arkadaş, o sırada yoldan geçen kalabalık grubun kendilerine sözlü sataşmasına karşılık verdi. Daha sonra gençlerin sözlü tartışması küfürleşmeye dönüştü.

    3 arkadaşa bıçakla saldıran kalabalık grup 2 arkadaşı yaraladı. Güvenlik görevlisinin müdahalesi ile kavga ayrılırken ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İki arkadaşı bıçaklayan grup ise ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirdi.



    Sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Ali Eren Erman ve Burak Aziz Özlü'nün bacak ve kollarından bıçaklarla yaralandıkları belirlenirken diğer arkadaşları ise olayı yara almadan atlattı. Polis ekipleri ise çevrede olaya karışan kişileri arama çalışması başlattı. Siteye ait güvenlik kamerasında ise o anlar saniye saniye kaydedildi.



    Hastaneye kaldırılan iki arkadaşın ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Evlerine giden gençlere önce laf attılar sonra bıçakla saldırdılar haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Marmaris'te domuzlar şehre indi
    Marmaris'te domuzlar şehre indi
    15 milyon dolarlık adanın sakinleri keçi ve tavşanlar
    15 milyon dolarlık adanın sakinleri keçi ve tavşanlar
    Merakla beklenen ‘Baş Belası’ dizisinin ilk tanıtımı
    Merakla beklenen ‘Baş Belası’ dizisinin ilk tanıtımı
    İzmir İtfaiyesi'nde skandal görüntüler! Bunun için izni kimden aldılar?
    İzmir İtfaiyesi'nde skandal görüntüler! Bunun için izni kimden aldılar?
    Başkan Erdoğan canlı yayında müjdeyi verdi
    Başkan Erdoğan canlı yayında müjdeyi verdi
    Başkan Erdoğan’dan Millet İttifakı’na anayasa sorusu!
    Başkan Erdoğan’dan Millet İttifakı’na anayasa sorusu!
    Marmaris'te domuzlar şehre indi
    Marmaris'te domuzlar şehre indi
    15 milyon dolarlık adanın sakinleri keçi ve tavşanlar
    15 milyon dolarlık adanın sakinleri keçi ve tavşanlar
    Marmaris'te yaban eşeği bariyerlerde asılı kaldı
    Marmaris'te yaban eşeği bariyerlerde asılı kaldı
    Turizmin merkezi Çeşme'de vaka sıfırlandı
    Turizmin merkezi Çeşme'de vaka sıfırlandı
    Yavru geyiğin kamera sevgisi! Görünce poz verdi...
    Yavru geyiğin kamera sevgisi! Görünce poz verdi...
    Manisa'da sel! Sağanak sonrası su baskınları yaşandı
    Manisa'da sel! Sağanak sonrası su baskınları yaşandı