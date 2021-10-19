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    Yeniasır TV Yaşam Evlerinin başlarına yıkılmasından korkuyorlar! Deprem değil TIR çatlağı

    Evlerinin başlarına yıkılmasından korkuyorlar! Deprem değil TIR çatlağı

    Giriş Tarihi: 19.10.2021, 11:36

    Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Bahadır Mahallesi yakınlarındaki mermer ocağından malzeme taşıyan TIR'ların mahalleden geçişi sarsıntılara neden olurken, yol kenarında bulunan köy evlerinde de çatlaklar meydana geldi. Korkarak yaşayan mahalleli kamyonlar için alternatif güzergah belirlenmesini istiyor.

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