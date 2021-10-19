Evlerinin başlarına yıkılmasından korkuyorlar! Deprem değil TIR çatlağı

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Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Bahadır Mahallesi yakınlarındaki mermer ocağından malzeme taşıyan TIR'ların mahalleden geçişi sarsıntılara neden olurken, yol kenarında bulunan köy evlerinde de çatlaklar meydana geldi. Korkarak yaşayan mahalleli kamyonlar için alternatif güzergah belirlenmesini istiyor.