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    Evlilik öncesi ücretsiz SMA testi

    Giriş Tarihi: 07.10.2021, 13:11

    Sağlık Bakanlığınca 81 ilde, evlilik öncesindeki çiftlere ücretsiz Spinal Müsküler Atrofi (SMA) taraması yapılacak.Bakanlık tarafından ülke genelinde "Evlilik Öncesi Ulusal SMA Taşıyıcı Tarama Programı" başlatılacak. Program kapsamında, 81 ilde evlenecek çiftler, ücretsiz SMA taraması yaptırabilecek.

    A Haber muhabiri Sefer Ayçe, konuğu nöroloji uzmanı Prof Dr. Sibel Altınayar ile evlilik öncesi SMA taraması üzerine röportaj gerçekleştirdi.

    Prof. Dr. Sibel Altınayar konuyla ilgili, " SMA genetik geçişli bir hastalık. Anne ve babanın her ikisinin de taşıyıcı olması durumunda ortaya çıkıyor. Türkiye'de diğer ülkelere göre biraz daha fazla. Çünkü bizde akraba evlilikleri çok daha yüksek seviyede. Yılda 170 ile 300 civarında hasta bebek doğuyor. Hastalık ne kadar erken ortaya çıkarsa o kadar ciddi ve sıkıntılı bir süreç oluyor. Bu hastalıkta problem, sinir hücrelerinde ölüm söz konusu. Çocuklarda çok hızlı bir seviyede kas aktivitesi bozuluyor. Yani çocuk yürüyemiyor, koşamıyor, genel aktivitelerde bulunamıyor. İlerleyen dönemlerde solunum yolu etkileniyor. Tedavisi tam olarak yok. Bazı ilaçlar var ama yan etkileri bilinmiyor. Test bu anlamda çok önemli. Çünkü bebek doğduktan sonra yapabileceğimiz şeyler çok sınırlı. Evlilik öncesi bu test yapılırsa; bebeğin bu hastalığının olup olmadığı teşhisi konulacak. Çünkü anne baba taşıyıcıysa klinik olarak belirti vermez. Dolayısıyla hasta bebekler doğabiliyor." açıklamasında bulundu.

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