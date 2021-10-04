  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Fabrika işçileri dışarı çıktıklarında park ettikleri araçlarını bakın nasıl buldu

    Fabrika işçileri dışarı çıktıklarında park ettikleri araçlarını bakın nasıl buldu

    Giriş Tarihi: 04.10.2021, 15:02

    Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan kamyonet fabrika önünde park halindeki 6 araca birden çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından ne olduğunu anlamayan ve tamamının fabrika çalışanları olduğu araç sahipleri gelen sesler üzerine dışarı çıktıklarında ilginç manzara ile karşılaştı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fabrika işçileri dışarı çıktıklarında park ettikleri araçlarını bakın nasıl buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    ’Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’ açıldı
    'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı' açıldı
    Çanakkale Boğazı’nda oltaya köpek balığı geldi
    Çanakkale Boğazı'nda oltaya köpek balığı geldi
    Hayvanları Koruma Günü’nde köpeğe işkence kamerada
    Hayvanları Koruma Günü'nde köpeğe işkence kamerada
    Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı
    Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı
    Eylül ayı enflasyon açıklandı
    Eylül ayı enflasyon açıklandı
    Meteoroloji’den yağış uyarısı! 4 Ekim Pazartesi hava durumu...
    Meteoroloji’den yağış uyarısı! 4 Ekim Pazartesi hava durumu...
    ’Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı’ açıldı
    'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı' açıldı
    Çanakkale Boğazı’nda oltaya köpek balığı geldi
    Çanakkale Boğazı'nda oltaya köpek balığı geldi
    Hayvanları Koruma Günü’nde köpeğe işkence kamerada
    Hayvanları Koruma Günü'nde köpeğe işkence kamerada
    Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı
    Denizli'de korku dolu anlar! Tüfekle düğünü bastı, davetliler kaçacak yer aradı
    Meteoroloji’den yağış uyarısı! 4 Ekim Pazartesi hava durumu...
    Meteoroloji’den yağış uyarısı! 4 Ekim Pazartesi hava durumu...
    Bodrum’da gece saatlerinde korkutan yangın! 5 yıldızlı otelin yakıt tankı patladı
    Bodrum'da gece saatlerinde korkutan yangın! 5 yıldızlı otelin yakıt tankı patladı