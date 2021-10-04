Afyonkarahisar’da kontrolden çıkan kamyonet fabrika önünde park halindeki 6 araca birden çarptı. Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada ciddi miktarda maddi hasar meydana geldi. Kazanın ardından ne olduğunu anlamayan ve tamamının fabrika çalışanları olduğu araç sahipleri gelen sesler üzerine dışarı çıktıklarında ilginç manzara ile karşılaştı.
Fabrika işçileri dışarı çıktıklarında park ettikleri araçlarını bakın nasıl buldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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