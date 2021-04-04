  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Facebook'a siber saldırı! 20 milyon Türk kullanıcının bilgileri sızdırıldı

    Facebook'a siber saldırı! 20 milyon Türk kullanıcının bilgileri sızdırıldı

    Giriş Tarihi: 04.04.2021, 00:22

    ABD merkezli Business Insider isimli gazetede yer alan habere göre, 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin sızdırıldığı bildirildi. 533 milyon kişi arasında 20 milyon Türk vatandaşın da olduğu belirtildi.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Facebook'a siber saldırı! 20 milyon Türk kullanıcının bilgileri sızdırıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Başkan Erdoğan'dan Paskalya mesajı
    Başkan Erdoğan'dan Paskalya mesajı
    3 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
    3 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
    Hercai 66. bölüm fragmanı
    Hercai 66. bölüm fragmanı
    Kırmızıya dönen İzmir'de cumartesi günü yine sokaklar boşaldı
    Kırmızıya dönen İzmir'de cumartesi günü yine sokaklar boşaldı
    İzmir'de depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor
    İzmir'de depremzedeler için yapılan TOKİ konutlarında çalışmalar sürüyor
    İzmir'de PKK/KCK operasyonu! Polisten eş zamanlı baskınlar
    İzmir'de PKK/KCK operasyonu! Polisten eş zamanlı baskınlar
    3 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
    3 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı
    Kırmızıya dönen İzmir'de cumartesi günü yine sokaklar boşaldı
    Kırmızıya dönen İzmir'de cumartesi günü yine sokaklar boşaldı
    İzmir'de PKK/KCK operasyonu! Polisten eş zamanlı baskınlar
    İzmir'de PKK/KCK operasyonu! Polisten eş zamanlı baskınlar
    Ege Denizi'nde can pazarı! Düzensiz göçmenleri dövüp, Türk Karasularına iterek botlarını patlattılar
    Ege Denizi'nde can pazarı! Düzensiz göçmenleri dövüp, Türk Karasularına iterek botlarını patlattılar
    Çanakkale’de teknesi batan şahsı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
    Çanakkale’de teknesi batan şahsı Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı
    Aydın'da film sahnesi gibi olay! Motorla ilerlerken atın ipine takıldı ve...
    Aydın'da film sahnesi gibi olay! Motorla ilerlerken atın ipine takıldı ve...