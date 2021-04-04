Facebook'a siber saldırı! 20 milyon Türk kullanıcının bilgileri sızdırıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/facebooka-siber-saldiri-20-milyon-turk-kullanicinin-bilgileri-sizdirildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

ABD merkezli Business Insider isimli gazetede yer alan habere göre, 533 milyon Facebook kullanıcısının telefon numaraları ve kişisel verilerinin sızdırıldığı bildirildi. 533 milyon kişi arasında 20 milyon Türk vatandaşın da olduğu belirtildi.