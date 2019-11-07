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Faciadan dönülen anlar kamerada ! Minibüs dükkana girdi

Giriş Tarihi: 07.11.2019, 09:56

Konya'da kontrolden çıkan bir minibüs giyim mağazasına daldı. Kaza anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yolu, kaldırımı, aştı, mağazaya daldı. Hem araçtakiler hem dükkandakiler neye uğradıklarını şaşırdı.

Geçtiğimiz cuma günü Konya'nın Karatay ilçesindeki kaza güvenlik kamerasıyla an be an farklı açılardan görüntülendi. Kazayı kıl payı atlatan bir müşteri şoke olmuştu, kaçamadı. Şaşkın halde askılıklara tutundu. Dükkana giren araçta da bir çocuk vardı. O da çok korktu. Neyse ki kazada kimse yaralanmadı, iş yerinde hasar oluştu.

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