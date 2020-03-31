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    Yeniasır TV Yaşam Fahriye Evcen paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

    Fahriye Evcen paylaşımıyla sosyal medyayı salladı

    Giriş Tarihi: 31.03.2020, 16:15

    Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Fahriye Evcen, sosyal medyayı da aktif olarak kullanan isimlerden. Kuruluş Osman dizisinin başarılı ismi Burak Özçivit ile evli olan Evcen'in Instagram'dan yaptığı son paylaşım ise sosyal medyayı salladı. İşte o anlar...

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