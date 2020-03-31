Güzelliği ve başarılı oyunculuğu ile adından söz ettiren Fahriye Evcen, sosyal medyayı da aktif olarak kullanan isimlerden. Kuruluş Osman dizisinin başarılı ismi Burak Özçivit ile evli olan Evcen'in Instagram'dan yaptığı son paylaşım ise sosyal medyayı salladı. İşte o anlar...
Fahriye Evcen paylaşımıyla sosyal medyayı salladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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