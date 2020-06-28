Milli Savunma Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu A Haber canlı yayınında Fatih Sultan Mehmet'in portresindeki kişiyle ilgili konuştu. Fatih Sultan Mehmet portresindeki kişi kim? Tablodaki kişi Cem Sultan mı? Prof. Afyoncu açıkladı….
Fatih Sultan Mehmet'in portresindeki kişi kim? Prof. Afyoncu açıkladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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