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    Yeniasır TV Yaşam Fatih Sultan Mehmet'in portresindeki kişi kim? Prof. Afyoncu açıkladı

    Fatih Sultan Mehmet'in portresindeki kişi kim? Prof. Afyoncu açıkladı

    Giriş Tarihi: 28.06.2020, 18:17

    Milli Savunma Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu A Haber canlı yayınında Fatih Sultan Mehmet'in portresindeki kişiyle ilgili konuştu. Fatih Sultan Mehmet portresindeki kişi kim? Tablodaki kişi Cem Sultan mı? Prof. Afyoncu açıkladı....

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