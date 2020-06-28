Fatih Sultan Mehmet'in portresindeki kişi kim? Prof. Afyoncu açıkladı

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Milli Savunma Üniversitesi rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu A Haber canlı yayınında Fatih Sultan Mehmet'in portresindeki kişiyle ilgili konuştu. Fatih Sultan Mehmet portresindeki kişi kim? Tablodaki kişi Cem Sultan mı? Prof. Afyoncu açıkladı....