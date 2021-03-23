Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olan Fatih Sondaj Gemisi Türkali-1 ve Türkali-2 tespit kuyularındaki çalışmalarının ardından Filyos Limanı'na demirledi. Bir süredir Filyos Limanı'nda demirli bulunan Kanuni Sondaj Gemisi ise seyir testlerini sürdürüyor.
Fatih ve Kanuni sondaj gemileri Filyos Limanı'nda bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.