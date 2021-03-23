Fatih ve Kanuni sondaj gemileri Filyos Limanı'nda bir araya geldi

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Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olan Fatih Sondaj Gemisi Türkali-1 ve Türkali-2 tespit kuyularındaki çalışmalarının ardından Filyos Limanı'na demirledi. Bir süredir Filyos Limanı'nda demirli bulunan Kanuni Sondaj Gemisi ise seyir testlerini sürdürüyor.