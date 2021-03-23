  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Fatih ve Kanuni sondaj gemileri Filyos Limanı'nda bir araya geldi

    Fatih ve Kanuni sondaj gemileri Filyos Limanı'nda bir araya geldi

    Giriş Tarihi: 23.03.2021, 10:42

    Türkiye'nin ilk sondaj gemisi olan Fatih Sondaj Gemisi Türkali-1 ve Türkali-2 tespit kuyularındaki çalışmalarının ardından Filyos Limanı'na demirledi. Bir süredir Filyos Limanı'nda demirli bulunan Kanuni Sondaj Gemisi ise seyir testlerini sürdürüyor.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Fatih ve Kanuni sondaj gemileri Filyos Limanı'nda bir araya geldi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir merkezli 53 ilde FETÖ operasyonu
    İzmir merkezli 53 ilde FETÖ operasyonu
    Oğlu ihbar etti, itfaiye camı kırıp içeri girdi!
    Oğlu ihbar etti, itfaiye camı kırıp içeri girdi!
    Manavlıktan Türkiye şampiyonluğuna
    Manavlıktan Türkiye şampiyonluğuna
    İzmir'de vakalar bir ayda ikiye katlandı!
    İzmir'de vakalar bir ayda ikiye katlandı!
    İzmir'in içme suyunda büyük tehlike! Tahtalı Barajı'nda çevre felaketi
    İzmir'in içme suyunda büyük tehlike! Tahtalı Barajı'nda çevre felaketi
    TBMM bahçesine yıldırım düştü!
    TBMM bahçesine yıldırım düştü!
    Oğlu ihbar etti, itfaiye camı kırıp içeri girdi!
    Oğlu ihbar etti, itfaiye camı kırıp içeri girdi!
    Manavlıktan Türkiye şampiyonluğuna
    Manavlıktan Türkiye şampiyonluğuna! Boksör Tuğba Nur Uzun'dan azim dolu hikaye...
    İzmir'de vakalar bir ayda ikiye katlandı!
    İzmir'de vakalar bir ayda ikiye katlandı!
    İzmir'in içme suyunda büyük tehlike! Tahtalı Barajı'nda çevre felaketi
    İzmir'in içme suyunda büyük tehlike! Tahtalı Barajı'nda çevre felaketi
    İzmir'de isyan ettiren görüntü!
    İzmir'de isyan ettiren görüntü! Kaçak dökülen moloz ve hafriyatlar, Tahtalı Barajı'nı kirletiyor
    22 Mart Pazartesi hava durumu
    22 Mart Pazartesi hava durumu