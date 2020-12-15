Fatma Hasan'ı affetti mi ?

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Esra Erol’da programına katılan Hasan Güneş, eşi Fatma Güneş’in aşırı temizlik takıntısı olduğunu ve 26 yıllık eşinin 1,5 ay önce evi terk ettiğini ifade etti. Hasan Güneş, ”Her gece saat 12’den sabah 7’ye kadar sürekli evi temizler. Akşam eve geldiğim zaman iki elimi de havaya kaldırıp evin içinde hiçbir yere dokunmadan doğru banyoya giderdim. Hatta şampuanı alıp döküyordum, Hasan bu yetmez bir daha dök diyordu. Kaç defa ağzına kadar dolu şampuanı bitirdim. Benim temiz olduğuma inanmıyor. Karım çamaşır suyunu benden daha çok seviyor. ” diyerek yaşadıklarını anlatmış, bu sözleri ile milyonları ekrana kilitledi.

Burçin Hanım babasının bağımlılığı olduğunu iddia etti. Fatma Hanım bunun gerçek olduğunu çocuklarının babası olduğu için söylemek istemediğini dile getirdi.