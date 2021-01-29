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    Feci kaza kamerada! Minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarptı

    Giriş Tarihi: 29.01.2021, 13:02

    Manisa’nın Salihli ilçesinde minibüsün, kırmızı ışıkta bekleyen tıra arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Kaza anı ise şehir polis kameraları tarafından kaydedildi.

    Kaza, Ankara-İzmir E96 Karayolu Valeks ışıklarında meydana geldi. Edilen bilgiye göre, Kula istikametinden, Salihli istikametine gitmekte olan Ali A. (20) yönetimindeki 45 KB 5862 plakalı minibüs, kırmızı ışıkta bekleyen Edip G. (47) yönetimindeki 34 EH 4175 plakalı tıra arkadan çarptı. Kazada minibüste yolcu olarak bulunan Ayzer A. (19), İbrahim Metin H. (22) ve Çetin Menemen (54) yaralandı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından Salihli Özel Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Çetin Menemen tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.



    Sürücülerin yara almadığı kazada, yaralan 2 kişi ise Salihli Devlet Hastanesi ile özel bir hastaneye kaldırıldı.



    Tır sürücüsünün gözaltına alındığı kaza ise şehir polis kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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