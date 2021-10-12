Fethiye'de batan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/fethiyede-batan-teknedeki-3-kisi-kurtarildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla'nın Fethiye ilçesinde batan teknede bulunan 3 kişi kurtarıldı. Teknenin batma sebebi henüz bilinmiyor.Olası çevre kirliliğine karşı, tekne çevresine bariyer serme işlemi yapıldı.

Karagözler Mahallesi Büyük Boncuklu Koyu önlerinde bir tekne henüz belirlenemeyen nedenle su almaya başladı.Teknedekilerin yardım istemesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.





Teknedeki 3 kişi sahil güvenlik botuna alınarak karaya çıkarıldı. Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince olası çevre kirliliğine karşı tekne çevresine bariyer serme işlemi yapıldı.