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    Fethiye’de 'büyücü' operasyonu! Taciz, gizli kamera, şantaj...

    Giriş Tarihi: 25.09.2021, 12:53

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde, kendisini 'din alimi' gibi tanıtarak, yardım almak için gelen kadınları ‘cin çıkarma’ bahanesiyle taciz edip, cinsel ilişkiye zorladığı tespit edilen Bahadır Koyuncu, mahkemece tutuklandı. Koyuncu'ya yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan 2 şüpheli ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

    Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Muğla Kaçakçılık Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Fethiye KOM Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan Bahadır Koyuncu'nun dizüstü bilgisayarında, cinsel ilişkiye zorladığı iddia edilen kadınların görüntüleri tespit edildi. Koyuncu'nun evinde yapılan aramalarda ruhsatsız tabancalar, pompalı tüfekler, pala, mınçıka, kelepçe ile tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, yüzük, Kur'an-ı Kerim ele geçirildi.



    GİZLİ ÇEKİM GÖRÜNTÜLERLE ŞANTAJ
    Mağdur kadınlar, ifadelerinde, psikolojik sorunlar yaşadıklarını, yardım umuduyla kendisini 'din alimi' olarak tanıtan Bahadır Koyuncu'ya gittiklerini anlattı. Mağdurlar, Koyuncu'nun kendilerine ilk görüşmede vücutlarının cinler tarafından ele geçirildiğini söylediğini, sonraki görüşmelerde 'cin çıkarma' bahanesiyle kendilerini cinsel ilişkiye zorladığını, gizlice videoya çekildiklerini ise daha sonra şantaj yaptığında anladıklarını söyledi.

    Bir kadının, ifadesinde, "Şantaj kasetleriyle bizi tekrar birlikte olmamız için zorladı. Biz de kimseye söyleyemedik. Mecbur bıraktı ve gittik hatta evimize bile geldi" dediği öğrenildi.



    Bahadır Koyuncu'nun ev ve iş yeri olarak kullandığı adreslerde yapılan aramalarda; 2 ruhsatsız tabanca, 1 kurusıkı tabanca, 1 kelepçe, 4 yivsiz tüfek ve tüfeğe ait 87 fişek, 1 pala, 1 kelepçe, 12 tabanca fişeği, 1 dedektör, 20 tarihi eser olduğu değerlendirilen sikke, 5 yüzük, 5 obje, Kur'an-ı Kerim ile sözde 'büyü yapma' ve 'cin çıkarma' seanslarında kullanılan öküz boynuzu, kaplumbağa kabukları, semboller, dini ritüellerde kullanılan sıvı maddeler, tarot kağıtları, muskalar ve çeşitli kitaplar ele geçirildi.

    Operasyonda Bahadır Koyuncu ile ona yardım ettiği tespit edilen A.Ç. ve Ş.K. gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen Koyuncu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.Ç. ve Ş.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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