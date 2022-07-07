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    Yeniasır TV Yaşam Fethiye'de çevre felaketi! Kanalizasyon denize boşaltılıyor

    Fethiye'de çevre felaketi! Kanalizasyon denize boşaltılıyor

    Giriş Tarihi: 07.07.2022, 14:03

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde turizmin en yoğun döneminlerinde yaşanan çevre felaketi 'pes' dedirtti. Muğla Büyükşehir Belediyesi patlak olan kanalizasyon çalışmaları sırasında atıkları hiçbir arıtma olmadan direk Mut deresine akıtıyor. Mut deresi ise yaklaşık 400 metre ileride denize akıyor. Bayram öncesi turizmin en hareketli olduğu dönemde bunun yaşanması tepkileri de beraberinde getirdi. Altyapı eksikliği ve arıtmanın gücünün yetersiz kalması çevre felaketini de beraberinde getirdi. Detayları A Haber'den Vural Efecik aktardı.

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