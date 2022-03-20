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    Yeniasır TV Yaşam Fethiye'de orman yangını! Rüzgarın etkisiyle yayıldı

    Fethiye'de orman yangını! Rüzgarın etkisiyle yayıldı

    Giriş Tarihi: 20.03.2022, 16:41

    Muğla'da Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nden dumanlar yükseldi. Çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Alarma geçip bölgeye giden ekiplerİN alevlere müdahale ettiği yangın yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonrasında kontrol altına alındı. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "22 arazöz, 4 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, 5 pikap, 2 dozer, 2 treyler, 7 teknik personel, 10 orman muhafaza memuru ve 70 işçi ile yangına müdahale ettik. Yangın kontrol altına alındı" dedi. Jandarma, soruşturma başlatırken, kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

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    Muğla'nın Fethiye ilçesinde orman yangını çıktı.

    Göcek Mahallesi'nde yerleşim yerlerine yakın ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

    Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı.

    Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi.

    KONTROL ALTINA ALINDI
    Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Göcek Mahallesi'nde, saat 13.30 sıralarında çıkan orman yangını, 1,5 saat süren çalışmanın ardından kontrol altına alındı. Karadan müdahale edilen yangında, 1 hektarlık alan zarar gördü.

    Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "22 arazöz, 4 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, 5 pikap, 2 dozer, 2 treyler, 7 teknik personel, 10 orman muhafaza memuru ve 70 işçi ile yangına müdahale ettik. Yangın kontrol altına alındı" dedi.

    Jandarma, soruşturma başlatırken, kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.

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