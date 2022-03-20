Fethiye'de orman yangını! Rüzgarın etkisiyle yayıldı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/fethiyede-orman-yangini-ruzgarin-etkisiyle-yayildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla'da Fethiye'nin Göcek Mahallesi'nden dumanlar yükseldi. Çıkan orman yangını rüzgarın da etkisiyle yayıldı. Alarma geçip bölgeye giden ekiplerİN alevlere müdahale ettiği yangın yaklaşık 1,5 saat süren çalışmalar sonrasında kontrol altına alındı. Muğla Orman Bölge Müdürü Yasin Yaprak, "22 arazöz, 4 su tankeri, 3 ilk müdahale aracı, 5 pikap, 2 dozer, 2 treyler, 7 teknik personel, 10 orman muhafaza memuru ve 70 işçi ile yangına müdahale ettik. Yangın kontrol altına alındı" dedi. Jandarma, soruşturma başlatırken, kundaklama şüphesi üzerinde duruluyor.