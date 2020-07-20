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    Figen Karadağ ve Mert Karadağ cinayetinde kan donduran detaylar...

    Giriş Tarihi: 20.07.2020, 14:04

    45 yaşındaki Figen Karadağ ve 24 yaşındaki oğlu Mert Karadağ cinayeti çözüldü. Cuma günü yayında kayboldukları duyurulan anne oğul için Kars Emniyeti hemen harekete geçerek kapsamlı bir soruşturma başlattı. Polis, anne ve oğulun yaşadığı evde 4,5 saat süren inceleme çalışması yürüttü. Bu çalışma sonucunda çöp kovasında kanlı mendiller ve tavanda bir kurşun deliği olduğu fark etti. Bunun üzerine ev için görüştüğü son kişi olan ve tek şüpheli görünen Mesut isimli kişiyi gözaltına aldı. 2 saat süren soruşturma sonucunda anne ve oğlu paralarını almak için tüfekle öldürdüğünü cesetleri ise evindeki kuyuya attığını itiraf etti.

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