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Filipinler’in başkenti Manila’da bulunan Taal Yanardağı’nda korku dolu anlar!

Giriş Tarihi: 13.01.2020, 10:46

Filipinler’in başkenti Manila’da bulunan Taal Yanardağı’nda faaliyete geçti. Taal Yanardağı’nın volkanik faaliyetlerinin hızla yükseldiğini ve şaşırtıcı boyutlara ulaştığını belirtildi. Elektrikli yüklü kül ve dumanın içerisinde peş peşe şimşekler çaktı. Korku dolu o anlar amatör kameralara yansıdı.

Dünyanın en küçük aktif yanardağı Taal Yanardağı'nda yaşanan hareketlilik üzerine yanardağ çevresinde yaşayanların tahliyesi sürüyor. Sismologlar, yanardağın volkanik faaliyetlerinin hızla yükseldiğini ve şaşırtıcı boyutlara ulaştığını belirtiyor. Filipinler Volkan Bilimi ve Sismoloji Enstitüsü araştırma baş uzmanı Maria Antonia Bornas "Magma tespit ettik. Hala derin, yüzeye ulaşmadı. Yine de her zaman tehlikeli bir patlama bekleyebiliriz" şeklinde açıklama yaptı.

16 BİN KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Turistik ada ve çevresinde yaşayan 16 binden fazla insan tahliye edildi. Tehlikeyi göz ardı eden bazı turistlerin ise volkanı görebilmek için yanardağa en yakın kasabalara gittiği belirtildi. Yetkililer, Manila Uluslararası Havaalanı'nda dün 240'tan fazla uçuşun iptal edilmesinden sonra bugün uçuşların kısmen yeniden başlatıldığını belirtti.

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