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    Film gibi operasyonla yakalandılar! Polis kapıyı kırarak girdi...

    Giriş Tarihi: 04.03.2022, 11:47

    Gerçekleştirilen 2 eş zamanlı operasyonla çok sayıda kişi gözaltına alındı. Afyonkarahisar merkezli soruşturmada ekipler düğmeye bastı. Baskınlarda çok sayıda uyuşturucu madde, tarihi eser, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirildi.

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    Afyonkarahisar merkezli 2 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonla çok sayıda uyuşturucu madde, tarihi eser, ruhsatsız tabanca ve tüfek ele geçirilirken, yakalanan 8 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Dinar Narkotik Grup Amirliğince, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçu kapsamında yapılan fiziki ve teknik takipler sonucu Afyonkarahisar merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

    Yapılan ikamet, işyeri ve araç aramalarında; 2 adet hassas terazi, çeşitli miktarlarda metamfetamin, esrar kokain, 2 adet pompalı tüfek, 1 adet ruhsatsız tabanca, 65 adet sikke, 1 adet dedektör, suçtan elde edildiği değerlendirilen 950 TL para ve çok sayıda uyuşturucu içiminde kullanılan aparatlar ele geçirildi.



    Olayla ilgili olarak 11 şahıs gözaltına alınırken, B.K., R.D., B.K., B.B., Ş.Ç., H.Ö., M.K. ve C.S. isimli şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak ceza evine gönderildi.

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