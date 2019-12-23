Fırtına devirdi hurdaya döndü! İşte saniye saniye o anlar...

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Antalya'da bu sabah saatlerinde başlayan şiddetli rüzgar ve fırtına Serik ilçesinde bazı ağaçların devrilmesine sebep oldu. Aracını tamir için Serik sanayi sitesine getiren bir vatandaşın aracının üzerine düşen ve aracı hurdaya çeviren olay güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İşte o anlar...

Antalya'da sabah saatlerinde il merkezi ve ilçelerde başmayan şiddetli rüzgar Serik ilçesinde ağaçları devirdi. Sabah asatlerinde devrilen ve yolu kapatan bir agaç belediye ekipleri tarafından kaldırılırken alnı saatlerde Serik sanayi sitesinde bir otomobilin üzerine devrilen ağaç, otomobili hurdaya çevirdi.



tamir için sanayi sitesine gelen Gökhan Gül'e ait otomobil, park halindeyken, üzerine dev ağaç devrildi. İçinde kimsenin bulanmadığı otomobil hurdaya dönerken o anlar güverlik kamerası tarafından da görüntülendi. Bölgede şiddetli rüzgarın devam ettiği bildirildi.

İHA