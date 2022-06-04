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    Yeniasır TV Yaşam Fırtınada devrilen ağaç kafenin çatısından böyle girdi! Müşteriler dehşeti yaşadı

    Fırtınada devrilen ağaç kafenin çatısından böyle girdi! Müşteriler dehşeti yaşadı

    Giriş Tarihi: 04.06.2022, 11:08

    Aydın'ın Nazilli ilçesinde fırtınaya dayanamayan asırlık çam ağacı bir kafenin üzerine devrilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası yaşanan hırsızlık ise iş yeri sahiplerine ikinci şoku yaşattı.

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    Aydın'ın Nazilli ilçesinde fırtınaya dayanamayan asırlık çam ağacı bir kafenin üzerine devrilirken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay sonrası yaşanan hırsızlık ise iş yeri sahiplerine ikinci şoku yaşattı.

    Olay, Sümerpark'ta yer alan bir kafede saat 18.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sümerpark içerisinde bulunan ve fırtınanın şiddeti ile devrilen asırlık dört çam ağacından bir tanesi büyük bir gürültü ile bölgede bulunan bir kafenin üzerine yıkıldı. O sırada içeride çalışan personel ve müşteriler ağacın devrilme sesleri üzerine alandan uzaklaştı. Olayda herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken iş yerinde büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

    O ANLAR AN BE AN KAYDEDİLDİ
    Olay anında asırlık çam ağacının kafenin üzerine devrilmesi iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Ağacın devrilmesinden saniyeler önce personellerin ve müşterilerin alandan uzaklaştığı ve panik anları kameralar tarafından kaydedildi.

    AĞACIN DEVRİLMESİNİ FIRSAT BİLDİ
    Asırlık ağacın devrilerek harabeye çevirdiği kafede ikinci şok kasanın kontrol edilmesi ile yaşandı. Olayı duyup gelen işletme sahibi bir yandan kafedeki duruma üzülürken, ikinci şoku kasayı kontrol etmesi ile yaşadı. İşletme ortağı, yapılan kontrolde kasadaki yaklaşık 5 bin TL'nin ve bahşiş kutusundaki paraların yerinde olmadığını gördü. Olay yerine gelen polis ekipleri kamera kayıtlarından hırsız veya hırsızları tespit etme çalışmasını sürdürüyor.

    İşletme çalışanlarından İsa Karakuzu ağacın devrilme anında büyük bir korku yaşadıklarını belirtirken, ağacın devrilmesinden saniyeler önce, içerideki müşterileri uyarıp bölgeden uzaklaştırdıklarını ifade etti. İşletme ortaklarından İbrahim Kırdemir yaptığı açıklamada, kasayı açtıkları anda durumu anlatırken, böyle bir durumda yapılan hırsızlığın hiçbir vicdana sığmayacağını açıkladı.

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