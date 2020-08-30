Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Flamingo Cenneti olarak da anılan Tuzla Sulak Alanı’nda yükselen ağır koku vatandaşları ve canlıları rahatsız etmeye başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ilgisini bekleyen alan ile ilgili şikayetler artıyor. CHP’li belediyenin çözüm bulması bekleniyor.
Flamingo Cenneti’nde neler oluyor? CHP’li belediye seyirci haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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