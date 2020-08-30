Flamingo Cenneti’nde neler oluyor? CHP’li belediye seyirci

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/flamingo-cennetinde-neler-oluyor-chpli-belediye-seyirci" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Muğla’nın Milas ilçesinde bulunan Flamingo Cenneti olarak da anılan Tuzla Sulak Alanı’nda yükselen ağır koku vatandaşları ve canlıları rahatsız etmeye başladı. Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin ilgisini bekleyen alan ile ilgili şikayetler artıyor. CHP’li belediyenin çözüm bulması bekleniyor.