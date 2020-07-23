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    Yeniasır TV Yaşam Flamingo yavruları uçmaya başladı

    Flamingo yavruları uçmaya başladı

    Giriş Tarihi: 23.07.2020, 14:00

    İzmir Kuş Cenneti'nde 2 ay önce yumurtalarını kıran 18 bini aşkın flamingo, uçma hazırlıkları yapıyor. Yeni doğan yavrular, suda toplu bulundukları ve kreş adı verilen yerde vakitlerini geçiriyor. Kuşlar zaman zaman dünyaya gözlerini açtıkları adaya çıkıyor.

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