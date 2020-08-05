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    Yeniasır TV Yaşam Foça'da tekne faciası! 8 yaşındaki Sarp nerede?

    Foça'da tekne faciası! 8 yaşındaki Sarp nerede?

    Giriş Tarihi: 05.08.2020, 10:45

    İzmir Foça'da meydana gelen tekne faciasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Kayıp olan Sarp Göksoy'u (8) arama çalışmaları devam ediyor. Tekneden sağ kurtulmayı başaran Kaan Niyazi Özerman ise, kaptanın bir şaka uğruna tekneyi batırdığını iddia etmişti.

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