Foça'da tekne faciası! 8 yaşındaki Sarp nerede?

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İzmir Foça'da meydana gelen tekne faciasında 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi kayboldu. Kayıp olan Sarp Göksoy'u (8) arama çalışmaları devam ediyor. Tekneden sağ kurtulmayı başaran Kaan Niyazi Özerman ise, kaptanın bir şaka uğruna tekneyi batırdığını iddia etmişti.