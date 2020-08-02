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    Yeniasır TV Yaşam Foça'da tekne faciası! Ölü ve yaralılar var

    Foça'da tekne faciası! Ölü ve yaralılar var

    Giriş Tarihi: 02.08.2020, 19:17

    Son dakika... İzmir'in Foça ilçesi açıklarında, 'Egem' isimli tekne battı. 10 kişinin bulunduğu teknede 4 kişi yaşamını yitirdi. 1'i ağır yaralı 6 kişi kurtarıldı.

    Foça ilçesinin açıklarında, içinde 10 kişinin bulunduğu 'Egem' isimli tekne bilinmeyen nedenle battı. 10 kişiden 4'ü yaşamını yitirirken, 1'i ağır yaralı 6 kişi sağ olarak kurtarıldı.

    İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık görevlilerince, durumu ağır olan kişiye Foça Balıkçı Barınağı'nda ilk müdahalesi yapıldı. Olay yerinde çalışmalar sürüyor.

    DHA
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