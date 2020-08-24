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    Yeniasır TV Yaşam Foça'da tekne faciasında kaybolan Sarp hala bulunamadı

    Foça'da tekne faciasında kaybolan Sarp hala bulunamadı

    Giriş Tarihi: 24.08.2020, 12:38

    İzmir Foça'daki tekne faciasında kaybolan Sarp Göksoy'u arama çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timimiz, tarafından İzmir Foça'da batan 'EGEMM' adlı teknenin bulunmasının ardından kaybolan bir çocuğu arama faaliyetleri devam ediyor" denildi.

    Milli Savunma Bakanlığı'nca, İzmir Foça'da batan teknenin bulunmasının ardından, kaybolan bir çocuğu arama çalışmalarının da devam ettiği açıklandı.

    Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma Timimiz, tarafından İzmir Foça'da batan 'EGEMM' adlı teknenin bulunmasının ardından kaybolan bir çocuğu arama faaliyetleri devam ediyor" denildi.

    DHA

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