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    Yeniasır TV Yaşam Foça'da yanan alan havadan görüntülendi

    Foça'da yanan alan havadan görüntülendi

    Giriş Tarihi: 09.07.2021, 11:51

    İzmir'in Foça ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı. Foça Kaymakamı Ali Çetin, "Küçük yaştaki 2 çocuğun oyun oynadıkları sırada yangına sebebiyet verdiği değerlendiriliyor" açıklamasını yaptı. Öte yandan yanan alan havadan görüntülendi.

    İzmir Foça'da Ilıpınar Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda dün akşam saatlerinde yangın çıktığı bilgisi üzerine bölgeye yangın söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.

    Yangına Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 6 helikopter, 1 amfibi uçak, 23 arazöz ve İzmir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi.

    Yaklaşık 11 saatlik çalışma sonucu kontrol atına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

    Foça Kaymakamı Ali Çetin, AA muhabirine, yangının çıkış nedeniyle ilgili jandarma ekiplerince çalışma başlatıldığını belirterek, "Küçük yaştaki 2 çocuğun oyun oynadıkları sırada yangına sebebiyet verdiği değerlendiriliyor." dedi.

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