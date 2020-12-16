FOX TV'nin dayakçı sunucusu İsmail Küçükkaya'nın skandal talebi reddedildi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/fox-tvnin-dayakci-sunucusu-ismail-kucukkayanin-skandal-talebi-reddedildi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Eda Demirci, FOX TV sunucusu eski eşi İsmail Küçükkaya'nın fiziksel ve psikolojik şiddetine maruz kaldığını belirtmiş, "İsmail benim sağlığımı, hayallerimi ve doğmamış çocuğumu çaldı" demişti. Bu açıklamalar sonrası eşine şiddet uygulayan İsmail Küçükkaya'ya büyük tepki gösterilmişti. Fox TV'nin tepkilere kulak tıkaması ve hala dayakçı sunucusu İsmail Küçükkaya'yı ekranlarına çıkarması da sosyal medyada eleştirilerin hedefi olmuştu. Dayakçı Küçükkaya, geçen yıl boşandığı eşi Eda Demirci’nin sosyal medya paylaşımı yaparak tedbir kararını ihlal ettiği gerekçesiyle mahkemeden korunma istedi. Mahkeme dayakçı İsmail Küçükkaya'nın talebini “Paylaşım şiddet tanımına uymuyor” diyerek reddetti.