  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Freni boşalan kamyon iftar masalarının arasına daldı! Balıkesir'de yürekleri ağza getiren anlar

    Freni boşalan kamyon iftar masalarının arasına daldı! Balıkesir'de yürekleri ağza getiren anlar

    Giriş Tarihi: 02.05.2022, 16:31

    Balıkesir'de şehrin bazı noktalarında yaşanan trafik kazaları kameralar tarafından anbean kaydedildi. Kazalar içerisinde en yürekleri ağza getireni ise, freni boşalan kamyonun sokaktaki iftar masalarının arasına dalma anı oldu. Masaların henüz boş olması olası facianın önüne geçti.

    Evde kolay baklava nasıl yapılır?
    Evde kolay baklava nasıl yapılır? 1.5.2022 19:47:07
    Denizli’deki kan donduran kaza kamerada! Metrelerce havaya savruldu
    Denizli'deki kan donduran kaza kamerada! Metrelerce havaya savruldu 1.5.2022 19:47:07
    İzmir’de girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk böyle kurtarıldı
    İzmir'de girdiği gölde dallara tutunarak mahsur kalan çocuk böyle kurtarıldı 1.5.2022 19:47:07
    İzmir’de bayram öncesi havadan trafik denetimi
    İzmir'de bayram öncesi havadan trafik denetimi
    Çeşme’de bayram öncesi trafik denetimi! 208 bin personel görev yapacak
    Çeşme'de bayram öncesi trafik denetimi! 208 bin personel görev yapacak
    Balıkesir’de tatil trafiği başladı!
    Balıkesir'de tatil trafiği başladı!
    Bodrum’da bayram trafiği başladı
    Bodrum’da bayram trafiği başladı
    Kütahya’daki dehşet anları kamerada! Cep telefonu alev topuna döndü
    Kütahya'daki dehşet anları kamerada! Cep telefonu alev topuna döndü
    İzmir’de alkışlanacak davranış! Aracını durdurup yerdeki Türk bayrağını aldı
    İzmir'de alkışlanacak davranış! Aracını durdurup yerdeki Türk bayrağını aldı
    Freni boşalan traktör böyle durabildi! ’Deprem oluyor sandık’
    Freni boşalan traktör böyle durabildi! 'Deprem oluyor sandık'
    Bodrum’da ortalığı savaş alanına çevirdi! 15 metre yükseğe kadar ulaştı
    Bodrum'da ortalığı savaş alanına çevirdi! 15 metre yükseğe kadar ulaştı
    İzmir’de faciadan dönüldü! Belediye otobüsü alev alev yandı
    İzmir'de faciadan dönüldü! Belediye otobüsü alev alev yandı 28.4.2022 10:26:27
    İzmir’de korku dolu anlar kamerada! Motokurye böyle ölümden döndü
    İzmir'de korku dolu anlar kamerada! Motokurye böyle ölümden döndü
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Balıkesir'de meydana gelen trafik kazaları güvenlik kameralarına yansıdı. Freni boşalan bir kamyonetin iftar masalarının arasına daldığı kaza ise yürekleri ağza getirdi.

    Balıkesir'de şehrin işlek caddelerinde meydana gelen trafik kazaları güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Tren garı ışıklarda meydana gelen kazada hızlı giden otomobil, başka şeritten gelen aracı fark etmeyerek kazaya sebep oldu. Ardından ters şeride geçen otomobil, karşı yoldan gelen araçları da tehlikeye soktu.



    Yürekleri ağza getiren bir diğer kazada ise, freni boşalan bir kamyonetin iftar masalarının arasına daldığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. İftar saatinin gelmemiş olması büyük bir faciayı önledi.

    Bir başka görüntüde ise, motorcu ve araba kullanan kişilerin dikkatsizliği iki tarafın da canına mal oluyordu. Çevredeki vatandaşların yaşadığı olayın şaşkınlığı ise kameralara yansıdı.




    Makas atan sürücü, yolcu otobüsünü ve diğer sürücülerin hayatını tehlikeye soktu. O an ise araç kamerasına takıldı. Çevre yolunda ise bir kamyonun lastiğinin seyir halindeyken patlaması aracın kamerasına yansıdı. Bir başka sürücü yolda hızlı şekilde seyir ederken köpeği ezdiği anlar ise yürekleri sızlattı.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir’de zehir tacirlerine büyük darbe! 52 şüpheliden 38’i tutuklandı
    İzmir'de zehir tacirlerine büyük darbe! 52 şüpheliden 38'i tutuklandı
    Kardeşlerim 51. bölüm fragmanı
    Kardeşlerim 51. bölüm fragmanı
    Başkan Erdoğan’dan Ukrayna açıklaması: Putin ile görüşeceğim
    Başkan Erdoğan'dan Ukrayna açıklaması: Putin ile görüşeceğim
    Son dakika: Başkan Erdoğan’dan İşçilerle İftar Buluşması programında önemli açıklamalar
    Son dakika: Başkan Erdoğan'dan İşçilerle İftar Buluşması programında önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan’dan 1 Mayıs mesajı
    Başkan Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
    Evde kolay baklava nasıl yapılır?
    Evde kolay baklava nasıl yapılır?