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    Yeniasır TV Yaşam Fuar yakınındaki otluk alanda korkutan yangın

    Fuar yakınındaki otluk alanda korkutan yangın

    Giriş Tarihi: 11.09.2021, 17:23

    Son dakika... İzmir'in Konak ilçesinde bulunan Basmane Çukuru'ndaki otluk alanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede söndürüldü.

    Yangın saat 16.00 sıralarında Kültürpark Fuar Alanı karşısında bulunan Basmane Çukuru'nda meydana geldi. Basmane Çukuru'nda bulunan otluk alanda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangında, alevleri gören çevre sakinleri durumu ekiplere bildirdi.

    İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederken, İzmir Enternasyonal Fuar yakınında bulunan alanda dumanları görenler de panik yaşadı.

    Yangın itfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesinin ardından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

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