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    Gazete, su ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri sokağa çıkma yasağında açık mı?

    Giriş Tarihi: 17.04.2020, 09:28

    Sokağa çıkma yasağı ile ilgili yayınlanan yeni genelgede önemli güncellemeler yapıldı. Gazete, su ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri için uygulanan yeni istisnalar genelgedeki yerini aldı. Peki, sokağa çıkma yasağı boyunca gazete dağıtım şirketleri açık olacak mı, su ve mutfak tüpü dağıtımı yapılabilecek mi?

    Sokağa çıkma yasağı nedeniyle gazetelerin satış ve dağıtımında oluşan sıkıntıyla ilgili beklenen karar geldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni genelgede gazete dağıtım şirketlerinin de içerisinde yer aldığı, su dağıtımı ve mutfak tüp dağıtımı yapan şirketler için istisnalara yer verildi. İşte konuyla ilgili detaylar…

    SOKAĞA ÇIKMA YASAĞINDA GAZETE DAĞITIM ŞİRKETLERİ AÇIK OLACAK MI?
    Genelgede, alınan tedbirlerin bulaşın yayılım hızına olan etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla; büyükşehir statüsündeki 30 il ile Zonguldak ilini kapsayacak şekilde, İl İdaresi Kanununun 11/C maddesi ile Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 ve 72'nci maddeleri uyarınca il valileri tarafından aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerektiği belirtildi.

    31 şehirde sokağa çıka yasağı uygulanacak olan hafta sonunda ekmek üretiminin yapıldığı fırınlar, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri, PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri açık olacak.

    Yani hafta sonu uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı boyunca gazete, su ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri açık olacak.

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