Gaziemir'de sosyal yardım israf gösterisine dönüştü! Tepki çeken lüks açılış

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/gaziemirde-sosyal-yardim-israf-gosterisine-donustu-tepki-ceken-luks-acilis" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Gaziemir Belediyesi’nin CHP’li Başkanı Halil Arda ve eşi Deniz Arda, sosyal marketin açılış töreninde adı bile duyulmamış lüks yiyecekler ikram etmek için 34.6 bin lira harcadı. Vatandaşların yararlanması için yapılan 'sosyal market' açılışında böyle bi israfın yaşanması tepki çekti, ve çelişkiyi ortaya serdi. Belediyenin bu marketten aile başına aylık 50-150'şer lira yardım yaptığı göz önüne alındığında savrulan bu 34 bin 692 lira ile 346 aileye 100'er lira yardım yapabileceği hesaplanıyor.