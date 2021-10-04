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    Yeniasır TV Yaşam 'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı' açıldı

    'Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı' açıldı

    Giriş Tarihi: 04.10.2021, 14:49

    Çanakkale Boğazı'nda 106 yıl önceki savaşlardan kalma 14 noktada bulunan farklı tür ve özellikteki batık gemilerin dalış turizmine kazandırılacağı "Gelibolu Tarihi Sualtı Parkı" açıldı. Bölgede 14 noktada farklı tür ve özellikteki batık savaş gemileri bulunuyor. Britanya Adası'nı koruyan donanmanın komuta gemisi olan ve Çanakkale Kara Savaşları sırasında 27 Mayıs 1915'te U21 deniz altısı tarafından torpillenerek batırılan "H.M.S. Majestic", bunlardan en önemlisi olarak gösteriliyor. Boğazda ayrıca Triumph, Ocean, Bouvet, Goliat gibi çok sayıda batık yer alıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı Çanakkale Savaşları ve Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir, A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

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