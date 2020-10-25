  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Gelibolu'da 105 yıllık siper bulundu

    Gelibolu'da 105 yıllık siper bulundu

    Giriş Tarihi: 25.10.2020, 15:36

    Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 7 kilometrelik Arıburnu Cephesi yürüyüş güzergahı, ziyaretçilerin muharebe alanlarını yakın perspektiften görmelerine olanak sunuyor. Proje çalışmalarında ise 105 yıl öncesine ait siperler bulundu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer konuğu Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile değerlendirdi. İşte detaylar...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gelibolu'da 105 yıllık siper bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Milyon proje ye tarihi engel
    Milyon proje ye tarihi engel
    İzmir'de seçim vaatleri ne kadar gerçekleşti?
    İzmir'de seçim vaatleri ne kadar gerçekleşti?
    Arı kovanlarının içerisindeki esrarengiz olay! Arılar ‘Allah’ yazıp, kovanı terk ediyorlar
    Arı kovanlarının içerisindeki esrarengiz olay! "Arılar ‘Allah’ yazıp, kovanı terk ediyorlar"
    Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX
    Oruç Reis için Doğu Akdeniz'de yeni NAVTEX
    İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi
    İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi
    Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
    Sağlık Bakanlığı koronavirüs vaka sayılarını açıkladı
    Milyon proje ye tarihi engel
    Bodrum'daki inşaat alanından tarih fışkırdı, milyonluk proje durduruldu
    Arı kovanlarının içerisindeki esrarengiz olay! Arılar ‘Allah’ yazıp, kovanı terk ediyorlar
    Arı kovanlarının içerisindeki esrarengiz olay! "Arılar ‘Allah’ yazıp, kovanı terk ediyorlar"
    İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi
    İzmir'de sahte içkiden ölenlerin sayısı 32'ye yükseldi
    Koronavirüs ve grip nasıl ayırt edilir?
    Koronavirüs ve grip arasındaki farklar nedir? Bilim Kurulu üyesi açıkladı
    Bayraklı'da korkunç olay! Yamaçtan kopan kaya parçaları çatıyı delip eve girdi
    Bayraklı'da korkunç olay! Yamaçtan kopan kaya parçaları çatıyı delip eve girdi
    Başkan Erdoğan’dan Macron’a sert tepki: Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var
    Başkan Erdoğan’dan Macron’a sert tepki: Zihinsel noktada bir tedaviye ihtiyacı var