Gelibolu'da 105 yıllık siper bulundu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/geliboluda-105-yillik-siper-bulundu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 7 kilometrelik Arıburnu Cephesi yürüyüş güzergahı, ziyaretçilerin muharebe alanlarını yakın perspektiften görmelerine olanak sunuyor. Proje çalışmalarında ise 105 yıl öncesine ait siperler bulundu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer konuğu Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile değerlendirdi. İşte detaylar...