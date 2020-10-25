Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanlığı tarafından yapımı tamamlanan 7 kilometrelik Arıburnu Cephesi yürüyüş güzergahı, ziyaretçilerin muharebe alanlarını yakın perspektiften görmelerine olanak sunuyor. Proje çalışmalarında ise 105 yıl öncesine ait siperler bulundu. Gelişmeleri A Haber muhabiri Vedat Sezer konuğu Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir ile değerlendirdi. İşte detaylar...
Gelibolu'da 105 yıllık siper bulundu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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