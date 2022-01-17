  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Gençlerin ısınmak için yaktı! Sıçrayan ateş parkı yaktı... Panik anları kamerada

    Gençlerin ısınmak için yaktı! Sıçrayan ateş parkı yaktı... Panik anları kamerada

    Giriş Tarihi: 17.01.2022, 09:10

    Denizli’de bir grup gencin ısınmak için yaktığı ateş kontrolden çıkarak parka sıçradı. Yangının söndürmeyi başaramayan gençler olay yerinden firar ederken, olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

    İzmir’de feci son! Yangına asansörde yakalanan genç...
    İzmir'de feci son! Yangına asansörde yakalanan genç...
    Büyük tehlike oluşturdu! Caddede drift atan sürücüye 9 bin 125 lira ceza
    Büyük tehlike oluşturdu! Caddede drift atan sürücüye 9 bin 125 lira ceza
    İzmir’de akılalmaz dolandırıcılık! Kendilerini asker olarak tanıtıp...
    İzmir'de akılalmaz dolandırıcılık! Kendilerini asker olarak tanıtıp...
    Denizli’de kayıp avcı için arama- kurtarma çalışması başlatıldı
    Denizli'de kayıp avcı için arama- kurtarma çalışması başlatıldı
    Bodrum’da Akdeniz fokunun balık avladığı anlar kameraya yansıdı
    Bodrum'da Akdeniz fokunun balık avladığı anlar kameraya yansıdı
    Üreticiler, sular altında kalan seraları için kürek çekti
    Üreticiler, sular altında kalan seraları için kürek çekti
    Mahalleli deprem sandı! Duvar yıkıldı, evler tahliye edildi
    Mahalleli deprem sandı! Duvar yıkıldı, evler tahliye edildi
    Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü
    Spil Dağı Milli Parkı beyaza büründü
    Otomobil yolda alev topuna döndü, sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu
    Otomobil yolda alev topuna döndü, sürücü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu
    Çeşme’de fırtına nedeniyle yan yatan tekne karaya vurdu
    Çeşme'de fırtına nedeniyle yan yatan tekne karaya vurdu
    Sahte küpeleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı
    Sahte küpeleri satmaya çalışırken suçüstü yakalandı
    Manisa’da polisten kaçan şüpheli böyle yakalandı
    Manisa'da polisten kaçan şüpheli böyle yakalandı
    Acı kaza kamerada! Tırın çarptığı otomobil savrulup bisikletini tamir eden adama çarptı
    Acı kaza kamerada! Tırın çarptığı otomobil savrulup bisikletini tamir eden adama çarptı
    VİDEO DEVAM EDİYOR

    Yangın, Merkezefendi ilçesi Karaman Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; akşam saatlerinde bir grup genç, parka gelerek oturmaya başladı. Burada hava soğuk olduğundan dolayı odun toplayan gençler, ateş yakarak ısınmaya çalıştı. Gençlerin yaktığı ateş bir anda şiddetli bir şekilde büyüyerek parka sıçradı. Alevleri kontrol altına alamayan gençler bölgeden uzaklaşarak sokaklara dağıldı. Çevredeki mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, büyüyen alevlere müdahale ederek kontrol altına almaya çalıştı. Ekiplerin yaptığı müdahalenin ardından alevler parkın tamamını yok etmeden söndürüldü. Büyük oranda maddi hasar meydana gelen parkta polis ekipleri inceleme gerçekleştirdi.



    "ATEŞ BÜYÜDÜĞÜ İÇİN KONTROL EDEMEDİLER"
    Gençlerin bu bölgede sürekli ateş yaktığını belirten Tevfik Göktepe; "Parktaki gençler ısınmak için burada ateş yakıyorlar. Genellikle kenarlarda falan yakarlardı. Rüzgardan ateş sönmesin diye burada yaktıkları için ateşte çok büyüdüğünden kontrol edemiyorlar. Daha sonrasında itfaiye gelip ateşi söndürüyor. Gençler normalde akşamları saat 8 ile 9 gibi geldikleri için sürekli ateş yakarlar" dedi.



    YANGIN ANI KAMERADA
    Öte yandan alev alev yanan park bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde ısınmak için yakılan ateşin parka sıçraması ve etrafa koşuşan gençler yer aldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)
    Gençlerin ısınmak için yaktı! Sıçrayan ateş parkı yaktı... Panik anları kamerada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Alçak oyunları bozacak güçteyiz
    "Alçak oyunları bozacak güçteyiz"
    İzmir’de feci son! Yangına asansörde yakalanan genç...
    İzmir'de feci son! Yangına asansörde yakalanan genç...
    Büyük tehlike oluşturdu! Caddede drift atan sürücüye 9 bin 125 lira ceza
    Büyük tehlike oluşturdu! Caddede drift atan sürücüye 9 bin 125 lira ceza
    Başkan Erdoğan’dan Aydın’da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan'dan Aydın'da toplu açılış töreninde önemli açıklamalar
    Başkan Erdoğan’dan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni’nde önemli mesajlar
    Başkan Erdoğan'dan Batı Kipaş Kağıt Fabrikası Açılış Töreni'nde önemli mesajlar
    Adnan Menderes Demokrasi Müzesi’nin açılışını Başkan Erdoğan yapacak
    Adnan Menderes Demokrasi Müzesi'nin açılışını Başkan Erdoğan yapacak