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    Yeniasır TV Yaşam Gençlerin ölümle oyunu! Adrenalin olsun diye kendini aracın önüne attı

    Gençlerin ölümle oyunu! Adrenalin olsun diye kendini aracın önüne attı

    Giriş Tarihi: 07.06.2022, 14:19

    Denizli’de okul çıkışı heyecan olsun diye trafikte seyreden araçların önüne atlayan öğrencilerden birisi, 16 yaşındaki ehliyetsiz kız çocuğunun kullandığı otomobile çarparak yaralandı. O anda karşı şeritten gelen otomobilin ani fren yaparak facianın önüne geçtiği kazada, ehliyetsiz sürücü ise arkasına bakmadan kaçtı.

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    İlginç kaza, Çivril ilçesine bağlı Şehitler Mahallesinde meydana geldi geldi. Edinilen bilgilere göre; Emine Özcan Anadolu Lisesi önünde Efe K. ile arkadaşları şakalaşmaya başladı. Şakanın dozunu kaçıran arkadaşından kaçan Efe K., süratle yola atlayarak 16 yaşındaki kız çocuğu S.S.'nin kullandığı otomobile çarptı. Tam o esnada karşı şeritten gelen otomobil önüne düşen Efe K.'yi fark ederek ani fren yapıp durdu. Otomobil sürücüsü S.S. ise arkasına bakmadan olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri bacağı kırılan ve yüzünde kanama olan Efe K.'yi Çivril Devlet Hastanesine kaldırdı.

    Olayın ardından kaçan ehliyetsiz sürücü S.S., yeri tespit edilerek gözaltına alındı. İfadesi alınan S.S. babasının aracını markete gitmek için aldığını, kazadan sonra da korkup kaçtığını söyledi. S.S. alınan ifadesinden sonra serbest bırakılırken, kazada bacağı kırılan Efe K.'nin Çivril Devlet Hastanesindeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.



    Öte yandan öğrencilerin tehlikeli oyunu güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kazadan önce gencin yola atlaması ve ikinci atlayışında ise araca çarpması, ardından ise otomobilin kaçması yer alıyor.

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