Gençliğim Eyvah 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

ATV'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah, ilk bölümüyle dikkatleri çekti. Gençliğim Eyvah dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Gençliğim Eyvah dizisinin 2. bölüm fragmanına 'Yıllar önce yediğin naneler nasıl ortaya çıktı!' sözleri damga vurdu.
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