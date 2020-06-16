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    Yeniasır TV Yaşam Gençliğim Eyvah 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Gençliğim Eyvah 2. bölüm fragmanı yayınlandı!

    Giriş Tarihi: 16.06.2020, 00:04

    ATV'nin yeni dizisi Gençliğim Eyvah, ilk bölümüyle dikkatleri çekti. Gençliğim Eyvah dizisinin 2. bölüm fragmanı yayınlandı. Gençliğim Eyvah dizisinin 2. bölüm fragmanına "Yıllar önce yediğin naneler nasıl ortaya çıktı!" sözleri damga vurdu.

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