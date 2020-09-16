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    Gıdadaki hileler nasıl anlaşılır?

    Giriş Tarihi: 16.09.2020, 11:36

    Tarım ve Orman Bakanlığı vatandaşın sağlığını korumaya, gıdada taklit ve tağşiş yapanlara göz açtırmamaya devam ediyor. Bu kapsamda, taklit, tağşiş yapıldığı veya ilaç etken maddesi ilave edildiği tespit edilen toplam 91 firmaya ait 113 parti ürün daha ifşa edildi. En fazla taklit tağşişe ise zeytinyağında rastlandı. Peki gıdadaki hileler nasıl anlaşılır? İşte detaylar...

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