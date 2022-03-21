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    Yeniasır TV Yaşam Girdiği bina başına yıkıldı! İzmir'deki talihsiz hurdacı enkazdan böyle kurtarıldı

    Girdiği bina başına yıkıldı! İzmir'deki talihsiz hurdacı enkazdan böyle kurtarıldı

    Giriş Tarihi: 21.03.2022, 17:09

    İzmir'in konak ilçesinde bir hurdacı, durda toplamak için metruk binaya girdi. Girdiği binanın çökmesi sonucu talihsiz hurdacı enkaz altında kaldı. İtfaiye ekipleri 34 yaşındaki Erdal Özgün'ü enkaz altından çıkardı.

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    İzmir'in Konak ilçesinde metruk binaya giren hurdacı, bina çökünce enkaz altında kaldı. Ekipler tarafından enkaz altından çıkartılan adam, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

    Olay bugün saat 14.30 sıralarında Namık Kemal Mahallesi 425 sokakta bulunan metruk bir binada meydana geldi. Bir süredir kolonlardaki demirleri almak için sokakta bulunan metruk binaya girdiği ileri sürülen hurdacı Erdal Özgün (34), binanın bir anda çökmesi üzerine enkaz altında kaldı. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri durumu ekiplere bildirirken, olay yerine AKS, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Enkaz altında kalan Özgün, AKS ekipleri tarafından enkazdan çıkartılırken, yaralı olduğu belirlenen adam sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Erdal Özgün'ün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



    KÖPEĞİ ENKAZIN BAŞINDAN AYRILMADI
    Çöken metruk binada enkaz altında kalan Erdal Özgün'ün 'Mex' adlı köpeği ise, enkaz altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çökme sırasında koşarak kurtulan köpeğin, olay yerini terk etmeyip sahibini beklemesi mahalle sakinlerini duygulandırdı.



    DEMİR TOPLAMAYA GİRMİŞ
    Mahalle sakinlerinden Mehmet Doğan, enkaz altında kalan hurdacının demir toplamak için metruk binaya girdiğini söyleyerek, "Buraya demir toplamaya girmiş. Demirleri toplarken de bina üzerine yıkılmış. Köpek de Erdal'ın köpeğiydi. Erdal da ayaklarından yaralanmış diye duyduk; Allah yardımcısı olsun" açıklamasında bulundu.

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