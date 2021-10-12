Girit Adası'nda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Atina Jeodinamik Enstitüsü, yerel saatle 12.24’teki sarsıntının yerin 8,2 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti. Sarsıntıda can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı. Deprem İzmir, Aydın ve Muğla'da da hissedildi. Detayları A Haber'de Deprem Uzmanı Prof. Dr: Şükrü Ersoy açıkladı.
Girit Adası'nda 6,2 büyüklüğünde deprem! İzmir ve Muğla'da da hissedildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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