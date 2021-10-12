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    Girit Adası'nda 6,2 büyüklüğünde deprem! Muğla ve Aydın'da da hissedildi

    Giriş Tarihi: 12.10.2021, 12:59

    Girit Adası'nda 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Atina Jeodinamik Enstitüsü, yerel saatle 12.24’teki sarsıntının yerin 8,2 kilometre derinliğinde meydana geldiğini belirtti. Sarsıntıda can veya mal kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı

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