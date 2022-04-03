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    Yeniasır TV Yaşam Gökçeada açıklarında oltaya takıldı! Balıkçılar bile şaşırdı

    Gökçeada açıklarında oltaya takıldı! Balıkçılar bile şaşırdı

    Giriş Tarihi: 03.04.2022, 15:15

    Gökçeada açıklarındaki görüntüler izleyenleri şaşırttı, vide oldukça ilgi çekti. Kılıç balığı avlamak için denize açılan balıkçıların oltasına 500 kilogram ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı. O anlar ise saniye saniye kamera ile kaydedildi.

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    Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinden denize açılan balıkçıların kılıç balığı avında oltalarına yaklaşık 500 kilogram ağırlığında camgöz cinsi köpek balığı takıldı.

    Gökçeadalı balıkçı İlker Özdemir, arkadaşlarıyla birlikte Kemikli Burnu açıkları ile Saros Körfezi bölgesi arasındaki alanda kılıç balığı avına çıktı.

    Yaklaşık 600 metre derinliğe olta bırakan Özdemir, bir süre sonra oltasının ağırlaştığını fark etti.

    Oltayı çekmeye başlayan İlker Özdemir, iğnenin ucunda köpek balığı görünce şaşırdı.

    Özdemir ve arkadaşları, bir süre inceledikleri 6 yüzgeçli camgöz cinsi balığı, oltadan kurtarıp suya geri bıraktı.

    İlker Özdemir, AA muhabirine, kılıç balığı avı için denize açıldıklarını söyledi.

    Bölgede bu tür balıkların bulunduğunu bildiklerini ancak ilk kez bu boyda bir balıkla karşılaştıklarını anlatan Özdemir, "Ben 35 yıldır balıkçılık yapıyorum. Yine bir ava çıktık. Yaklaşık 600 metreye takım indirdik Saros açıklarında. Köpek balığı gelebileceğini düşündüm ama beklememiştim. Biz de şaşırdık. Tabii deniz bu, nereden ne balığı çıkacağını bilemiyorsunuz. Camgöz cinsi bir balık bu. Toplam 6 yüzgeci var. Tahmini olarak 500 kilogram ağırlığında. Biz güverteye bile almadan direkt denize bıraktık." dedi.

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